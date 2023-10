"Gehen wir einem infektiösen Herbst entgegen? Vermutlich. Aktuell haben wir drei Erkrankungen - Covid, Influenza, RSV - im Blick. Es sind dies drei Infektionserkrankungen, gegen die man sich bestens wappnen kann, nämlich mit einer Impfung", erklärte heute Gesundheitsreferentin Beate Prettner im Rahmen einer Pressekonferenz. "Der erste schwache Covid-Anstieg hat uns bereits erreicht; das zeigen uns einerseits die gestiegenen Zahlen an Patienten in den Hausarztordinationen und andererseits das Abwassermonitoring", so Prettner. Kärnten habe mit elf Monitoringstellen das dichteste Netz in Österreich. "Und wir werden es weiter intensivieren. Heute haben wir eine Ausweitung des Monitorings auf andere Viren besprochen. Damit können wir im Fall eines markanten Anstieges rasch reagieren und notwendige Maßnahmen setzen." Aktuell sind in den Kärntner Krankenanstalten 20 Corona-Patienten auf der Normalstation, ein Patient auf der Intensivstation.