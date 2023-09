"Die Leute waren von der Idee begeistert", sagt Abdullah Baran, Geschäftsführer der "Burger Boutique" Freitagabend zur Kleinen Zeitung. Den ganzen Tag über hatte er in seinen Filialen in Kärnten, der Steiermark und Wien - sieben an der Zahl - einen "Mc Karli Burger" neu auf der Speisekarte. Als Reaktion auf das Aufregervideo rund um Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Dieses ging in dieser Woche viral - und sorgte für viel Kritik.