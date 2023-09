Die erste Teilnahme an einem Laufevent vergisst man in der Regel nicht so schnell. Bernadette Sprachowitz wird ihren ersten Viertelmarathon bei "Kärnten Läuft" sicherlich nie vergessen. Kurz vor dem Ziel in der Klagenfurter Ostbucht erlitt ein Teilnehmer aus Wien einen Herzinfakt. Er brach bewusstlos zusammen.

Geistesgegenwärtig reagierte Sprachowitz und unterbrach ihren Lauf. "Der Mann hatte keinen Puls und keine Atmung", schilderte die Ludmannsdorferin die Ereignisse vom 27. August am Tag darauf der Kleinen Zeitung. Sofort begann sie mit der Reanimation.

Sprachowitz bekam die Ehrung von Bürgermeister Scheider überreicht © (c) Stadtkommunikation/Dieter Kulmer

Hauptberuflich als Rettungssanitäterin im Einsatz

Dadurch setzte beim Mann die Atmung wieder ein, er kam wieder zu Bewusstsein. Die hauptberuflich beim Samariterbund tätige Rettungssanitäterin bekam nun für ihre Lebensrettung die Medaille der Landeshauptstadt Klagenfurt verliehen. "Ihren vorbildlichen Einsatz kann man gar nicht hoch genug würdigen", sagt Bürgermeister Christian Scheider (TK).

Wenige Tage nach dem Vorfall bedankte sich die Familie des Mannes bei der Lebensretterin. "Ich kann Ihnen gar nicht genug danken, dass Sie so schnell reagiert haben und unserem Papa somit das Leben gerettet haben", schrieb eine Tochter des Mannes. Er wurde vor wenigen Wochen vom Klinikum Klagenfurt nach Wien überstellt. Anfang September ging es ihm den Umständen entsprechend gut.

Übrigens: Sprachowitz konnte nach ihrem Einsatz den Viertelmarathon - mit Verspätung - erfolgreich beenden.