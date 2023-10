Der kleine Aleksandar ist 13 Monate alt. In den letzten Wochen hat er viel durchgemacht und in den nächsten Wochen werden Spezialisten an der Universitätsklinik Graz seine Niere entfernen, an der sich ein sogenannter Wilms-Tumor (siehe Faktbox) gebildet hat. Aleksandar erhält momentan eine vierwöchige Chemotherapie, die das Gewächs verkleinern soll, damit der Eingriff überhaupt möglich ist. Aktuell ist dieser Tumor neun Zentimeter groß.