Mehr als 2,8 Millionen Zuschauer bei knapp 5200 Vorstellungen: Das Musical „Heiße Ecke“ gilt in Hamburg längst als Kult und das 20-Jahr-Jubiläum wurde letztes Wochenende mit viel Prominenz gefeiert. Dass das erfolgreichste deutsche Musical überhaupt entstanden ist, daran hat ein (Wahl-)Kärntner erheblichen Anteil: Heiko Wohlgemuth hat das Buch und die Songtexte beigesteuert, die Musik stammt aus der Feder seines langjährigen künstlerischen Partners Martin Lingnau: „Mit dem Erfolg haben wir nie gerechnet“, erzählt Wohlgemuth. Denn eigentlich ist das ganze Projekt eher aus einem Zufall heraus entstanden: Das Hamburger Schmidt Theater hatte durch den Ausfall einer Produktion eine Lücke im Spielplan: „Wir haben damals überlegt, was wir machen könnten.“ Und weil das Theater in St. Pauli liegt, hat man einfach eine Show rund um 24 Stunden am Kiez-Imbiss „Heiße Ecke“ geschrieben, wo sich von den leichten Mädels bis zu den schweren Jungs alle treffen. „Am Abend vor der Premiere haben wir in einem Lokal auf den größten Flop angestoßen, den wir jemals spielen werden“, erzählt Wohlgemuth lachend: „So kann man sich irren.“ Fünf Jahre später ist er selbst erstmals als Schauspieler in dem Musical auf der Bühne gestanden, bis heute ist er regelmäßig in diversen Rollen zu sehen.