Die Burg brennt. Walhall steht in Flammen. Es war Brünnhilde, die es mit einer Fackel angezündet hat. In feuerrotes Licht ist die Bühne getaucht, als die Rheintöchter endlich den Ring bekommen und Hagen niederringen, während die Musik in wunderbaren Klängen schwelgt. Dann erscheinen zu einem hellen Silberstreifen Menschen, meist umschlungene Pärchen mit zwei ganz jungen Menschen inmitten: Ein starkes finales Schlussbild und intensives Symbol für den Neubeginn.