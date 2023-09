So machen die Museen Appetit auf eine "Lange Nacht"

72 Museen, Galerien, aber auch Jugendzentren oder die Lendcanaltramway in Klagenfurt nehmen an der Langen Nacht der Museen des ORF teil. Die Aktion, die in ganz Österreich veranstaltet wird, geht am 7. Oktober über die Bühne.