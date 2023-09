Am Mittwoch gegen 13.30 Uhr fühlte sich ein Mann (56) aus der Gemeinde Ebenthal vom lauten Gebell der beiden Hunde seines Nachbarn (45) belästigt.

In der Folge begab sich der 56-Jährige zum Grundstückszaun und wollte die Gartentüre zum Nachbargrund öffnen, als einer der Hunde hochsprang, und den Mann in den Unterarm biss. Dabei erlitt er eine Verletzung unbestimmten Grades und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.