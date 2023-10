Für Tanja Edelmüller (39) aus Brückl geht ein langjähriger Traum in Erfüllung. Die gelernte pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin wagt als zweites Standbein den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffnet ihr "Edelstübchen" in Klagenfurt.

"Nach meiner abgeschlossenen Ausbildung zur Nageldesignerin habe ich mich dazu entschlossen, es einfach zu versuchen. Vorerst möchte ich mich nur darauf konzentrieren und schauen, wie es angenommen wird. In Zukunft könnte ich mir aber schon vorstellen, das Beauty-Angebot zu erweitern", sagt die zweifache Mutter.

Eröffnet wird das "Edelstübchen" am 2. Oktober in den Geschäftsräumlichkeiten von E.B.V.S (Edelmüller Batterievertrieb und Service). In der Klagenfurter Firma ihres Mannes Dominik hat sich die 39-Jährige ein passendes "Stübchen" im ersten Stock eingerichtet. Termine müssen vorab unter der Telefonnummer 0680/233 20 87 vereinbart werden.