Vor einer Woche kam die Meldung: Aus noch unbekannter Ursache ist das Wasser im Bereich St. Georgen, Gorintschach, Drasendorf, Nessendorf, Gottesbichl, Kreuzbichl, Gundersdorf, Zeiselberg (südlicher Bereich) und St. Thomas am Zeiselberg verunreinigt.

Jetzt gaben die Klagenfurter Stadtwerke (kurz STW) Entwarnung: Die amtliche Beprobung des Trinkwassers in diesen Bereichen ergab, dass das Trinkwasser wieder vollkommen in Ordnung ist und in gewohnter Qualität zur Verfügung steht. Die Anrainer werden mittels Aushang an den einzelnen Objekten informiert. Die Ursache für die Verunreinigung steht bis dato nicht fest.