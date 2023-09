Das Camp in Chile war nahezu perfekt, wenn ihm nicht beim Super-G-Training ein Sturz zwei Tage vor der Abreise in die Heimat dazwischengekommen wäre. "Ich habe gleich gespürt, dass etwas nicht stimmt, nachdem es mir die Beine völlig auseinandergezogen hat. Es war ziemlich unangenehm", erzählt Kärntens Paraski-Ass Markus Salcher, der sich am rechten Bein eine partielle Ruptur des Seiten- und Syndesmosebands zugezogen hat. "Es hätte mich letztlich schlimmer erwischen können. Das Kreuzband und der Meniskus haben zum Glück nichts abbekommen."