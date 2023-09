Am Dienstag ist es so weit: Elf Landtagsabgeordnete und vier Mitarbeiter des Landtagsamtes fliegen nach Brüssel. Ziel sei es, dass neue Abgeordnete die EU-Institutionen kennenlernen, so Landtagspräsident Reinhart Rohr, der mit Andreas Scherwitzl (beide SPÖ) die viertägige Exkursion der Jungmandatare von SPÖ, ÖVP und FPÖ anführt.