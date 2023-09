130 Feuerwehrleute von neun Feuerwehren rückten in der Nacht auf Samstag zu einem Wirtschaftsgebäudebrand in der Gemeinde Feistritz im Rosental aus. Aus bisher unbekannter Ursache war in dem Gebäude Feuer ausgebrochen, die Wehren wurden gegen 1.15 Uhr alarmiert. Größte Herausforderung für die Feuerwehrleute war es, ein Übergreifen des Brandes auf die umliegenden Gebäude und Wohnhäuser zu verhindern. "Als wir am Einsatzort ankamen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand", schildert Einsatzleiter Günther Ogris, Kommandant-Stellvertreter der FF Feistritz.

Aus dem Stall konnten mehrere Hühner und Hasen von den Atemschutztrupps gerettet werden. Das Wirtschaftsgebäude wurde auch als Lager für Maschinen und Kleinfahrzeuge genutzt. Die Fahrzeuge wurden durch das Feuer stark beschädigt. Das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden.

Im Einsatz standen die Feuerwehren: Feistritz im Rosental, Suetschach, Weizelsdorf, St. Johann, Hundsdorf, Kappel an der Drau, Kirschentheuer, Ferlach und Ludmannsdorf. Sie konnten gegen 5.30 Uhr wieder einrücken.