Christoph Arneitz ist "abgehoben" und in den Beruf gestürzt

Christoph Arneitz (38), Kinderchirurg im Klinikum, wusste bereits mit 13, dass er Arzt werden will. Jetzt bringt er neue OP-Methoden nach Klagenfurt, wird ausgezeichnet und arbeitet in Österreichs Ärztekammer an der Zukunft.