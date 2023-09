Frost im Frühling, Dauerregen im Sommer und jetzt Badewetter mitten im September: Nach einer kurzen Abkühlung Mitte dieser Woche wird es am Wochenende wieder sommerlich. Obwohl bereits seit 1. September aus meteorologischer Sicht der Herbst begonnen hat – kalendarischer Herbstbeginn ist am 23. September – ist die Badesaison noch nicht beendet. Zahlreiche Seen weisen noch durchaus annehmbare Wassertemperaturen von 23 Grad auf, wie etwa Wörthersee und Klopeiner See.

"Es wird am Wochenende zwar nicht ungetrübt sonnig und Frühnebelfelder gehen tagsüber vereinzelt in Wolken über. Aber es wird wieder wärmer", sagt Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst Ubimet. Am Samstag stehen uns Temperaturen von 22 bis 26 Grad Celsius bevor, der Sonntag wird mit Tageshöchstwerten von 24 bis 27 Grad noch wärmer.

Letzter Hitzetag des Jahres?

Das Wetter am Montag könnte sogar für einen verspäteten Hitzetag sorgen. In Oberösterreich und Salzburg dürfte an diesem Tag die 30-Grad-Marke geknackt werden. In Kärnten und Osttirol sei das aber eher nicht anzunehmen, sagt Zimmermann. Hier rechnet man mit Tageshöchstwerten von bis zu 27 Grad, ehe es vor allem in Oberkärnten und Osttirol unbeständiger wird. Abends sind dort vereinzelt Regenschauer möglich. Am Dienstag kommt dann erneut eine Kaltfront und bringt in ganz Kärnten Gewitter. "Die Temperaturen passen sich mit Höchstwerten von 20 bis 25 Grad wieder eher der Jahreszeit an", sagt Zimmermann.

Insgesamt war der September österreichweit bisher um fünf bis sechs Grad wärmer als im langjährigen Mittel, im Süden des Landes lag man etwas darunter, aber auch hier war es um 2,5 bis drei Grad zu warm. Eine nachhaltige Abkühlung ist aber auch in der zweiten Septemberhälfte nicht in Sicht und so wäre es durchaus möglich, dass der Monat einen Temperaturrekord bricht. Zimmermann: "Das wird sich aber erst in der letzten Septemberwoche zeigen. Dass der September sowohl bei den Temperaturen als auch bei der Sonnenscheindauer über dem langjährigen Mittel liegen dürfte, zeichnet sich aber schon jetzt ab."