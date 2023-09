Die Pakete in den verschiedenen Größen sausen auf den Förderbändern dahin, werden in bunte Taschen gepackt, die dann wiederum in weiße Lieferwagen geladen werden. Ein Jahr nach der Eröffnung ist das Team des Amazon Verteilzentrums in Klagenfurt gut eingespielt. „Jeden Tag werden mehr als 10.000 Pakete sortiert“, sagt Miriam Enzi, Regionalleiterin von Amazon Logistics Österreich, die neben dem Verteilzentrum in der Landeshauptstadt drei weitere Zentren im Großraum Wien verantwortet. An starken Tagen, wie meistens Dienstags, wenn auch die Wochenend-Bestellungen abgearbeitet werden, wird auch die 15.000er-Grenze überschritten. Vor Weihnachten waren es im Jahr 2022 sogar rund 18.000.