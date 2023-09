Ein riesiger Polizeieinsatz lief Mittwochmittag in der Klagenfurter Innenstadt: Rund um die Paulitschgasse wurden mehrere Straßen gesperrt, der Polizeihubschrauber kreiste über der Stadt. Im Einsatz standen rund zwei Dutzend Polizistinnen und Polizisten, darunter Beamte des Einsatzkommandos Cobra.

Grund für den Großeinsatz war eine Anzeige einer Frau, die zwei Männer mit nacktem Oberkörper und Umhängetaschen beobachtet hat und die laut ihrer Aussage in die Tiefgarage am Domplatz gerannt waren. Die Polizei durchkämmte das Areal und suchte die Männer. Es kursierten auch Gerüchte über einen Überfall oder eine Bombendrohung in einem Supermarkt in der 10.-Oktober-Straße.

Großes Areal durchsucht

Letztendlich bewahrheitete sich glücklicherweise nichts davon. Die Polizei konnte die zwei Männer relativ rasch auffinden. Sie erklärten, dass sie als freiwillige Helfer in der Tiefgarage im Einsatz sind, so Waltraud Dullnigg, Sprecherin der Landespolizeidirektion (LPD) Kärnten. Die Garage wurde nämlich bei den schweren Unwettern der vergangenen Wochen überflutet und muss nach wie vor gereinigt werden. Sie halfen unentgeltlich bei diesen Reinigungsarbeiten mit. Weil ihnen so heiß war, hatten sie ihre T-Shirts ausgezogen, gaben sie an.

Von den Männer ist keinerlei Gefahr ausgegangen, so Dullnigg. Bei Vorliegen einer solchen Anzeige, werden sämtliche verfügbaren Kräfte alarmiert, um die Situation abzuklären. "Und weil das Areal, das durchsucht werden musste, sehr groß ist, brauchte es auch ein Vielzahl an Einsatzkräften", sagt die LPD-Sprecherin.

Die Polizei rückte gegen 12.35 Uhr wieder ab, die Sperren wurden aufgehoben.