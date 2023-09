Nach den hochsommerlichen Temperaturen um die 30 Grad in den vergangenen Tagen passt sich das Wetter in Kärnten der Jahreszeit an. Das heißt: Es wird kühler. Allerdings nur um wenige Grad und auch nur vorübergehend, wie Meteorologe Andreas Mansberger von Geosphere Austria sagt.

Los ging es mit der Wetteranpassung am Mittwoch: Eine Kaltfront aus dem Westen näherte sich unserem Bundesland. Am Donnerstag wird es dann in ganz Kärnten Gewitter geben. "Die exakten Schwerpunkte lassen sich kaum prognostizieren", sagt Mansberger. Fix ist, dass diese Niederschläge Abkühlung bringen. Die Temperaturen werden "nur" noch 20 bis 23 erreichen.

Diese kühle Luft bleibt in Kärnten vorerst am Freitag noch prägend, am Nachmittag sind noch vereinzelte Schauer möglich. Doch generell kündigte sich im Laufe des Tages schon Wetterbesserung an. Und am Wochenende übernimmt, nach den morgendlichen Nebelfeldern, wieder die Sonne das Kommando. 25 bis 26 Grad, leicht über dem Durchschnitt, wird es geben. Der Spätsommer löst den Hochsommer ab.