Sie gilt als das bekannteste Gesicht der Klimaaktivisten der "Letzten Generation". Doch in den vergangenen 15 Tagen war von Anja Windl nichts zu sehen. Die deutsche Staatsbürgerin war nämlich mit 29 weiteren "Letzte Generation"-Mitgliedern in Haft. Ein Haftrichter in Bayern hatte Ende August über die Personen sogenannten Präventivgewahrsam verhängt. Die 26-Jährige kam in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Stadelheim bei München. Am Dienstagabend gegen 20 Uhr hat der Gewahrsam geendet, Windl wurde aus der Haft entlassen, wie sie gegenüber der Kleinen Zeitung bestätigt.