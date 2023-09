Eine Modellregion für Gendermedizin, also geschlechterspezifische Medizin, ist Kärnten bereits seit dem Jahr 2021. In der Regierungssitzung wurde ein gewichtiger nächster Schritt gesetzt: Ab dem Sommersemester 2024 startet ein Diplomlehrgang für Gendermedizin in Klagenfurt. Die Ausbildung für Ärztinnen und Ärzte gibt es bis jetzt nur in Wien und Innsbruck. Das Land zahlt 100.000 Euro. Der viersemestrige Lehrgang wird in Kooperation mit der Akademie der Ärzte durchgeführt und ist im ersten Durchgang nur für Kärntner Ärztinnen und Ärzte bestimmt. In der Folge wird er für Mediziner aus ganz Österreich geöffnet.