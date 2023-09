Ein 36-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt Land arbeitete am Dienstag gegen 9.45 Uhr mit einer Motorsäge auf einem privaten Waldstück in der Gemeinde Magdalensberg. Dabei stolperte er über am Boden liegende Äste und stürzte mit dem Arm auf die noch laufende Motorsäge.

Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er begab sich selbstständig auf einen nahegelegenen Hof und verständigte von dort aus den Rettungsdienst. Der 36-Jährige wurde ins UKH Klagenfurt gebracht.