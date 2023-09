Die geborene Klagenfurterin Monika Tuscher (60) hat schon in der Kindheit engen Kontakt zur Kirche gefunden: "In Waidmannsdorf haben sich viele Kinder in der Pfarre St. Josef bei den Salesianer-Patres getroffen." Der enge Kontakt zur Kirche habe sie geprägt, erinnert sich die dreifache Mutter. Das – nicht abgeschlossene – Theologie-Studium war der Start für einen 15 Jahre währenden Aufenthalt in Wien.