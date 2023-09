Veganer Bodybuilder-Influencer "urlaubt" am Wörthersee

Warum genau Paul Unterleitner derzeit in Kärnten ist, verrät der 23-Jährige auf seinen Social-Media-Seiten nicht. Aber dass er zwei Tage am Wörthersee verbringt, teilte er am Sonntag mit seinen Fans auf Instagram.