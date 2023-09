Am Donnerstag erstatteten mehrere Personen Anzeige, dass in der Klagenfurter Kaufmanngasse ein Mann mit einer Waffe hantiert und einen 39-Jährigen aus Klagenfurt gefährlich bedroht haben soll. Beim Eintreffen der Beamten konnte mithilfe von zwei Zeugen ein 49-Jähriger als Beschuldigter ausgemittelt werden. Der Mann wurde zum Vorwurf befragt, stritt aber ab, eine Waffe bei sich zu haben.

Doch bei einer Durchsuchung konnten im Rucksack des Mannes eine halb geladene Faustfeuerwaffe sowie zwei Magazine samt Munition gefunden und sichergestellt werden. Er wurde festgenommen.

Aufgeflogen

Im Zuge weiterer Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Schusswaffe bei einem Einbruch am 2. September gestohlen wurde. Weiters konnten dem Beschuldigten sieben weitere Einbrüche in Gastronomie- und Handelsbetriebe in Klagenfurt nachgewiesen werden, die er im Zeitraum von 19. August bis Anfang September verübt hatte.

Dabei stahl der Mann Bargeld und Tabakwaren, indem er zum Teil auch Möbeltresore aus den Verankerungen riss und mitsamt diesen flüchtete. In einem dieser Tresore hat sich die Waffe befunden. Insgesamt entstand durch die Tathandlungen ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro.

Der 49-Jährige ist laut Polizei ohne festen Wohnsitz. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht und befindet sich in Haft.