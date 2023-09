Eine 85-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt lenkte am Freitagabend ihren Pkw in St. Peter, Gemeinde Grafenstein, auf der östlichen Ortsausfahrt in Richtung L 116. Laut eigenen Angaben habe sie mehrmals nach beiden Seiten geschaut und sei dann nach links abgebogen.

Zur selben Zeit fuhr ein 38-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt mit seinem Pkw in Fahrtrichtung St. Kanzian und stieß trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver mit der vorderen rechten Fahrzeugseite gegen den abbiegenden Pkw der 85-Jährigen.

Neunjähriger Bub leicht verletzt

Durch den Zusammenstoß und der ausgelösten Airbags erlitt die 85-Jährige leichte Verletzungen. Der 38-Jährige und seine im Pkw mitfahrende 38-jährige Lebensgefährtin und der neunjährige Sohn erlitten ebenfalls leichte Verletzungen.

Alle Verletzten wurden vom Rettungsdienst in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die L 116 war im Unfallbereich bis zur Bergung beider Fahrzeuge um 21.10 Uhr lediglich einspurig befahrbar.