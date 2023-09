Der Beruf des Lehrers wurde Patrick Sturmlechner fast in die Wiege gelegt. "Meine Mama war auch Lehrerin." Am Montag startet der 41-Jährige in sein erstes Schuljahr auf der anderen Seite des Klassenraums, direkt vor der Tafel. Der Oberkärntner ist einer von 36 Quereinsteigern in Kärnten, die aufgrund des Lehrermangels heuer in Mittelschulen und Höheren Schulen mit dem Unterrichten beginnen.