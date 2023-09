Bereits im Vorfeld kritisierten die Grünen den "Burschentag" in Kärnten, der am vergangenen Wochenende in Klagenfurt stattfand. Kärnten werde damit zu einem "Hotspot der rechten Szene", meinte Olga Voglauer, Generalsekretärin, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen. Über drei Tage lang waren Mitglieder diverser Verbindungen in der Kärntner Landeshauptstadt. Am Donnerstag machten die Grünen nun einen Zwischenfall öffentlich, der sich am Rande des Treffens ereignet haben soll.