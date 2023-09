Der Natur fühlt sich der Architekt Raoul Skrein sehr verbunden. Das lebt der 34-Jährige privat in seinen Hobbys wie Skifahren, Klettern, Bergsteigen und Wasserski-Fahren, aber vor allem auch beruflich aus. Der gebürtige Österreicher, der in Salzburg aufgewachsen ist und Kärntner Wurzeln hat, setzt in seinen Bauvorhaben einen großen Schwerpunkt auf nachhaltiges, grünes Bauen. "Uns geht es darum, CO2-Emissionen schon bei der Erstellung des Projektes zu minimieren. Unter anderem werden nur lokale Firmen beauftragt und wir schauen uns auch genau an, wie viel das Gebäude über seinen gesamten Lebenszyklus verbraucht", erklärt Skrein, der vor drei Jahren seinen Firmensitz vom schweizerischen Basel ins spanische Madrid verlegt hat.