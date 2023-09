Die Me Group mit Sitz in Epsom, Großbritannien, expandiert seit den 1960er Jahren und hat mittlerweile Niederlassungen in Indonesien, Japan, den Philippinen, Deutschland, Frankreich - und Österreich. Alles begann mit Fotoautomaten auf Bahnhöfen. Mittlerweile hat sich die Me Group mit einer Reihe von Geräten für den Sofortservice diversifiziert, darunter auch mit den allseits bekannten Mini-Kinderfahrgeschäften: die schnelle "Autofahrt" vor Geschäften um einen Euro. Die Aktien des Unternehmens sind seit 1962 an der Londoner Börse notiert. Es betreibt aktuell laut eigener Auskunft 43.900 unbeaufsichtigte Automaten weltweit.

In anderen Ländern ist die Me Group neuerdings mit im Freien stehenden Waschmaschinen gut im Geschäft. 7500-mal sind sie quer durch Europa unter freiem Himmel schon aufgestellt. Jetzt bringt die Gruppe, die ihren Österreich-Sitz in Korneuburg hat, das Produkt samt seiner Dienstleistung auch nach Kärnten. Diese Woche wurden die Selbstbedienungs-Waschautomaten, die unter dem Namen "Revolution Laundrys" geführt werden, aufgestellt: in Klagenfurt (Lagerhaus-Tankstelle, Rudolfsbahngürtel), Eberndorf (Lagerhaus-Tankstelle), Fürnitz (Kager Ionity Ladepark) und Villach (Lagerhaus-Tankstelle Landskron). Sie sind bereits "im Dienst".

Fotoautomat der Me Group. "Neue Nische gefunden"Ebernn © Me Group

Man bezahlt - zirka acht Euro - bar oder mit Kreditkarte, gibt die Wäsche - bis zu 20 Kilo - in die Maschine. Wenn sie fertig ist, schickt sie ein SMS.

Die Geschäftsidee bringt laut Jasmin Leitner von der Me Group Austria den Vorteil mit, dass relativ große Wäschestücke gewaschen werden können. Teppiche, Gardinen, Pferdedecken oder Gartengarnitur-Auflagen. Und das rund um die Uhr. "Es ist eine neue Nische." Man sieht sich nicht in Konkurrenz zu Wäschereien. Die Waschstation wird permanent gewartet und verwendet umweltschonendes hypoallergenes Waschmittel.