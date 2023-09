Für 5711 Mädchen und Buben in Kärnten beginnt mit nächster Woche als Erstklassler die Schulzeit. Anders als in Jahren zuvor gibt es diesmal keine Minuszahlen. Es sind heuer 286 Erstklassler mehr als im Vorjahr. Und (noch) keine Volksschule wird diesmal geschlossen bzw. Teil eines Schulclusters, wie Landesrat Daniel Fellner als neuer Bildungsreferent gemeinsam mit Bildungsdirektorin Isabella Penz informierte. Wobei fünf Gemeinden als Schulerhalter vom Land aufgefordert wurden, ein neues Konzept vorzulegen, da die notwendige Schülerzahl von 30 unterschritten wird. In der Gemeinde Steindorf wird deshalb mit dem Schuljahr 2024/25 die VS Tiffen geschlossen.