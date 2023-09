Ein kleiner Schritt für die AUA, aber ein großer Schritt für den Flughafen Klagenfurt. Die Austrian Airlines erweitern ihr Flugangebot ab Klagenfurt für kommenden Winter und bieten ab Jänner und bis Anfang März Flüge nach Hamburg an. "Das ist eine wichtige Etappe, die uns Rückwind für Verhandlungen auch mit anderen Fluglinien gibt. Wir freuen uns über das Vertrauen von Austrian in den Flughafen", sagt Flughafen-Direktor Maximilian Wildt.

"Die Einführung einer direkten Flugverbindung von Klagenfurt nach Hamburg in unserem Streckennetz stellt einen bedeutenden Fortschritt für den Flughafen Klagenfurt dar", sagt auch AUA-CCO Michael Trestl. "Sowohl deutsche als auch österreichische Reisende können von diesen Flügen profitieren, sei es für die Erkundung der Stadt Hamburg oder für einen Urlaub in den Kärntner Bergen."

Die Strecke wird vom 13. Januar 2024 bis einschließlich 2. März 2024 jeweils an Samstagen bedient.

Flugzeuge auslasten

Ein ähnliches Angebot bietet die AUA seit vorigem Jahr ab Innsbruck, von wo aus sie im Winter nach Berlin fliegt. Sie kann damit über die Wintermonate, wo weniger los ist, Flugzeuge auslasten bzw. "ausnützen".

Austrian Airlines bindet Klagenfurt derzeit mit 13 wöchentlichen Direktflügen ganzjährig an den Hub Wien an, in den Wintermonaten sind es neun wöchentliche Flüge, ab März 2024 wieder 13 Flüge pro Woche.

Umsteige-Kombinationen

Auch für Hamburg bietet sich eine Kombination aus den neuen Direktflügen und den Umsteigeverbindungen über Wien an, Kombinationsmöglichkeiten sind gegeben. Flüge sind ab sofort unter austrian.com buchbar.

"Die Winter-Flüge nach Hamburg sind ein positives Signal für den Neustart des Flughafens sowie die Entwicklung der Anbindungen an den deutschen Markt", sagen LHStv. Martin Gruber und Martin Payer, Vorstand der Kärntner Beteiligungsverwaltung.