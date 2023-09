Die Polizei in Klagenfurt ist seit mehreren Tagen auf der Suche nach einem Tierquäler. Am Sonntag soll der Mann zwischen Mittag und Abend mit einer Luftdruckwaffe auf eine Katze geschossen haben. Wie sich herausstellte, blieb das Projektil in der Nase des Tieres stecken. Einen Hinweis auf den Täter gibt es derzeit nicht. Die Polizeiinspektion (PI) Villacher Straße führt die Erhebungen durch.

Mittlerweile konnte als Tatort konnte der Klagenfurter Stadtteil Waidmannsdorf, zwischen der Mozartstraße im Westen, der Villacher Straße im Norden, der Luegerstraße im Osten und der Kanaltalerstraße im Süden eingegrenzt werden.

Zweckdienliche Hinweise an die PI Villacher Straße unter der Telefonnummer 059 133 – 2587.