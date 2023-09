Ein Klagenfurter postete auf seiner Facebook-Seite eine Rechnung, die in der Community jetzt heftig diskutiert wird. Der Mann hatte im Klagenfurter Illy-Café in den City-Arkaden zwei alkoholfreie Getränke - eine Coca-Cola (0,3) und ein Soda Zitrone (1/2 Liter) bestellt und dafür 10,70 Euro bezahlt. "Alle reden von Kroatien und Italien wegen der Preise", schreibt er. Aber über die Preise in Klagenfurt sei er ebenfalls sprachlos.

Pro und Kontra

"Unglaublich! Das ist keine Kalkulation! Das ist Nepp! Und dann wundern, wenn immer weniger Gäste kommen!" schreibt ein User als Reaktion. Nicht alle User reagieren allerdings empört. Einige haben auch Verständnis für den Unternehmer. "In Wahrheit sind diese Preise mindestens notwendig, um erstens den Mitarbeitern halbwegs anständig zu zahlen und ein normales Leben zu führen. Jeder Handwerker kann für seine Stunde gutes Geld verlangen, nur in der Gastro sollen wir alle gratis arbeiten?" heißt es beispielsweise.

"Soll ich zusperren?"

"Was soll ich tun? Soll ich zusperren?" sagt die Chefin des Illy-Cafés. "Alles ist teurer geworden, ich habe keine Wahl, ich muss diesen Preis verlangen." Andere Wirte würden für einen halben Liter Soda Zitrone auch mehr verrechnen. Allein für die Miete in den City-Arkaden müsse sie rund 7000 Euro bezahlen, sagt die Unternehmerin.