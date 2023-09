"Lojze Wieser, was ist ein Geschmacksarchäologe?" Da braucht der langjährige Büchermacher, TV-Dokumentations-Gestalter und Autor nicht lange zu überlegen: "Alle Leute reden von regionaler Kulinarik, bleiben aber in der Regel an der Oberfläche. In der Region, wo Alpen und Mediterran zusammenkommen, haben unsere Vorfahren Kunstfertigkeiten entwickelt, um das Überleben in hoher Qualität zu ermöglichen!" Diesen Kunstfertigkeiten und Produkten ist der bibliophile Genießer auf der Spur, gräbt Themen aus, "die scheinbar in der Vergangenheit liegen, aber Zukunft haben".