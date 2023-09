Im Streit um Abschussgenehmigungen für den eigentlich streng geschützten Wolf hat der Verein gegen Tierfabriken (VGT) am Montagvormittag eine Protestaktion in Klagenfurt angekündigt. Dabei soll "ein echter Herdenschutzzaun um einen Teil des Kärntner Landesregierungsgebäudes" errichtet werden, kündigen die Tierschützer an.