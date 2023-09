Etwas versteckt, aber direkt am Beginn der Wiener Gasse in Klagenfurt, der ältesten Fußgängerzone Österreichs, haben sich der ehemalige Fußballer Igor Ogris und seine Frau Anja mit dem "Zommstehn beim Igor" den Traum von der eigenen Genusswelt erfüllt. Auf 150 Quadratmetern bietet das Ehepaar seit Oktober 2020 mit erlesenen Weinen, Biospezialitäten, Jausen (etwa den Alpen-Adria-Teller mit ausgewählten Spezialitäten aus Kärnten, Slowenien und Italien) und warmen Spezialitäten (an zwei Tagen in der Woche) eine kulinarische Reise durch den Alpen-Adria-Raum an. Diverse Veranstaltungen, wie Konzerte oder Lesungen, und gemeinsamen Kochabende ergänzen das Angebot.