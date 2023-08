Die Dreikönigsaktion Kärnten bekommt am Freitag einen neuen Chef: Anneliese Michael, die in den vergangenen zehn Jahren die Aktion leitete, übergibt diese Aufgaben an David Hofer. "Als Dreikönigsaktion sind wir für weitaus mehr zuständig als nur für das Sternsingen zu Jahresbeginn", erklärt der neue Referent.

Neben der Organisation der Materialien im Vorhinein und der Spendenbetreuung im Nachhinein ist Hofer auch Ansprechpartner für die Organisatoren der pfarrlichen Sternsingergruppen. Zusätzlich dazu gehören die Themen Umweltschutz und der Kampf gegen Kinderarbeit zu den Aufgabengebieten des Projektreferenten. "Ich konnte viel von Anneliese lernen und fühle mich dank ihrer Einschulungen gut für diese Herausforderung gewappnet", lobt Hofer seine Vorgängerin.

Gäste aus Guatemala

Neben der Spendenaktion selbst stehen Bereiche wie etwa das Thema Nachhaltigkeit oder die Bildungsarbeit auf seiner Agenda. "Wir sind beispielsweise im November gemeinsam mit Projektgästen aus Guatemala in Kärnten unterwegs, da sind auch Schul- und Pfarrbesuche in der Planung mit dabei", erklärt Hofer.

Als Vertreter der Dreikönigsaktion der Diözese Gurk nimmt Hofer auch einen Sitz in den österreichweiten Gremien der Katholischen Jungschar ein. Dort wird entschieden, wo und wie die Spenden aus der Sternsingeraktion zum Einsatz kommen. Unterstützt wird er vom Team der Jungschar Kärnten, besonders von Diözesanreferentin Jessica Weyrer.

David Hofer wurde 1999 in Villach geboren und absolvierte 2019 seine Reife- und Diplomprüfung an der Bafep Kärnten. Seinen Zivildienst leistete er bei der Katholischen Jugend Kärnten, wo er bereits zuvor ehrenamtlich tätig war. Dabei arbeitete er in der Dreikönigsaktion mit, jetzt übernimmt er diese Aufgabe hauptamtlich.