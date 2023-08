Es war die Fischsuppe a la Bouillabaisse, die Mario Ladinig vom "Bistro "Mario's in Velden zum Verhängnis geworden ist. Auf höchstem Niveau war der Spitzenkoch am gestrigen Mittwoch der Dritte an der Reihe, der im Kabel 1-Kochformat "Mein Lokal, dein Lokal" unter Beobachtung von TV-Koch Mike Süsser zum Dinner geladen hat.