Wie das Hilfswerk am Mittwoch in einer Aussendung mitteilt, sind derzeit falsche Spendensammler in Kärnten unterwegs. Im Bezirk Spittal/Drau wurden Personen mit Hilfswerk-Kleidung dabei beobachtet, wie sie von Haus zu Haus gehen und Spenden sammeln.

"Wir als Hilfswerk Kärnten möchten uns explizit von dieser Vorgehensweise distanzieren und darauf hinweisen, dass wir keinerlei Haustür-Spendensammel-Aktionen durchführen und es sich daher um eine betrügerische Aktion durch Unbekannte handelt", heißt es.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Täterinnen und Täter auch in anderen Kärntner Bezirken aktiv sind. Beobachtungen sollen der Polizei gemeldet werden.