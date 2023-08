"Wir sehen dieses Camp als Katalysator, um das Potenzial junger weiblicher Talente in der Informatik zu entfalten", erklärt Robert Graf, Initiator der Junioruni Austria. "Unser Ziel ist es, Zugänge zur digitalen Welt für Mädchen aus allen Gesellschaftsschichten zu schaffen." Seit 28. August können Mädchen in einem speziell zugeschnittenen Informatikworkshop ins Programmieren und die IT-Branche hineinschnuppern. Es ist das erste Mädchen-Sommercamp "Junior Minecraft", das von "Frau in der Wirtschaft Kärnten" mit der Junioruni Austria, der Fachgruppe Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie sowie dem Makerspace Carinthia ins Leben gerufen wurde.