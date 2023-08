Kurz vor Schulbeginn gibt es in der Kärntner Bildungsdirektion ein neues Gesicht: Jonas Claußen ist dort seit 1. August der neue Pädagogische Leiter. Er folgt Klaus-Peter Haberl nach, der mit Schulende in Pension ging. Am Mittwoch absolvierte Claußen nun gemeinsam mit Bildungsdirektiorin Isabella Penz den Antrittsbesuch im Büro von Landesrat, Bildungsreferent Daniel Fellner (SPÖ).