Wie heißt die Landeshauptstadt von Kärnten? Mit dieser Quizfrage an sein vorwiegend deutsches Publikum startete Fernsehkoch Mike Süsser die neueste Episode der beliebten Kabel 1-Sendung "Mein Lokal, dein Lokal", die am Dienstag, 29. August, ausgestrahlt wurde. Und zwar - richtig geraten - in Klagenfurt. Dort besuchte er das "Lendring" von Janin Baumann.

Es ist die zweite Station von Süssers Kärnten-Tour, einen Tag zuvor war er im Seegasthaus in Krumpendorf zu Gast. Es folgen noch Besuche im Gasthaus Messnerei Sternberg von Dani Sternad und im "Mario's" von Mario Ladinig in Velden sowie im Gegendtalerhof von Julian Kramer am Ossiacher See. Das Konzept der Sendung: Die Gastronomen bekochen und bewerten sich gegenseitig, Süsser gibt am Ende noch seine eigene Wertung ab.

Optisch konnte das "Lendring" Süsser jedenfalls sofort überzeugen. "Das ist ein richtiger Stylo-Laden", stellte er fest. Und Chefin Baumann ist sowieso eine ganz "coole Socke". In der Küche traf Süsser dann noch einen alten Bekannten: Koch Florian war bereits einmal Teil von "Mein Lokal, dein Lokal", damals noch an seiner alten Arbeitsstätte, dem Restaurant Soleo in Krumpendorf.

293,70 Euro für vier Personen

Aber zurück zum Wesentlichen, in diesem Fall ein "Duett von der Lavanttaler Frühlingsente". "Ein tolles Erlebnis, Gratulation", schwärmte Süsser. Seine Wertung gibt er erst am Ende der Woche bekannt.

Als Nächstes schauten die Kollegen vorbei. Jeder bestellte ein Drei-Gänge-Menü. Als Hauptgänge kamen "Variationen von der Melanzane mit Wildfanggarnelen", "Gebratenes Kärntner Fischfilet mit Kärntner Gemüse", "Tranchen vom Rinderrücken in Heu gegart mit Whiskeysauce" sowie die bereits von Süsser "vorgekostete" Ente auf den Tisch. Insgesamt kostete das kulinarische Vergnügen für vier Personen 293,70 Euro. "Das ist schwer ok, für das, was uns geboten wurde", waren sich die Gäste einig.

Zuletzt wurden die Punkte vergeben: zweimal acht, einmal neun und einmal die Höchstnote zehn. Letztere kam von Dani Sternad, die damit auch Süsser überraschte.

Heute, Mittwoch, macht die Sendung "Mein Lokal, dein Lokal" mit dem "Mario's" weiter. Zu sehen ist die Folge um 17.55 Uhr auf Kabel 1.