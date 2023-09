"Es war Liebe auf den ersten Blick", ist sich Ingrid Gasser, die Mutter von Braut Julia, sicher. Vor wenigen Wochen gaben sich ihre Tochter und Sebastian Krenn offiziell das Jawort. Fünf Jahre ist es her, als sich die beiden im einstigen Restaurant Wispelhof in Klagenfurt kennengelernt haben.

Die Hochzeit war ein Fest unter Sonnenschein und mit herzlicher Stimmung. Am 5. August haben sich der Diplomingenieur aus dem Görtschitztal und die AHS-Lehrerin in Ludmannsdorf im Rosental trauen lassen. 120 Gäste waren eingeladen, der gemeinsame Sohn Noah war der Ehrengast des Tages. Als Sebastians Trauzeuge diente sein langjähriger Freund Johannes. Der Braut stand ihre Schwester Maria Anna zur Seite. Bis spät in die Nacht feierte die Familie nach der Trauung im Seeparkhotel Klagenfurt das Fest der Liebe. Für die passende Musikbegleitung sorgte - wie es bei den Familienfeiern der 31-Jährigen üblich ist - die zweisprachige Band Drava.

Weltenbummler mit Ruhe

Eine gemeinsame Leidenschaft der beiden ist das Reisen. Schon mehrmals verschlug es das Liebespaar in den Süden Europas. Die Hochzeitsreise verbrachte das frisch verheiratete Paar gemeinsam mit ihrem Sohn an der slowenischen Küste. Der 15 Monate alte Noah hält das Pärchen aber auf Trab. Fürs Wandern und andere gemeinsame Hobbys bleibt daher wenig Zeit.

Trotz vieler Herausforderungen in den letzten Jahren bleibt das Ehepaar stets ruhig und gelassen. Sei es der Umzug ins neu renovierte Haus oder das erste gemeinsame Kind. Von Stress fehlt bei der Familie Krenn jede Spur.