Seit Montag sind für das kommende Schuljahr 88 Planstellen für Lehrpersonen in Pflichtschulen online ausgeschrieben. Gesucht werden Bewerberinnen und Bewerber für Volksschulen, Mittelschulen in ganz Kärnten sowie eine Bewerberin oder ein Bewerber für die Sonderschule Klagenfurt am Wörthersee-Josefinum.

Das Spektrum im Mittelschulbereich ist breit gefächert und erstreckt sich über offene Stellen in den Fächern Mathematik über Englisch und Technisches Werken bis hin zu Bewegung und Sport, Chemie und Physik.

Von den insgesamt 88 offenen Planstellen sind 57 in Vollbeschäftigung ausgeschrieben. Bereits mit Montag, 28. August, bis einschließlich 3. September können sich Interessierte auf der Online-Plattform https://bewerbung.bildung.gv.at/#/jobs über alle Details informieren und auch gleich bewerben.

Am 31. August werden weitere Stellen im Bundesbereich ausgeschrieben.