In einem Gasthaus im Bezirk Klagenfurt kam es am Sonntagabend gegen 20 Uhr zu einem Streit zwischen dem 40-jährigen Koch und der 34-jährigen Kellnerin, wobei die Frau in weiterer Folge aus dem Lokal nach Hause flüchtete, um den Vorfall ihrem Lebensgefährten zu schildern. Wenig später kehrte die Frau und kurz darauf auch ihr 41-jähriger Lebensgefährte ins Lokal zurück.

Der Lebensgefährte stellte den Koch zur Rede und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei der Koch eine Verletzung am Finger erlitt. Weiters schleuderte der Lebensgefährte der Kellnerin einen Aschenbecher in Richtung des Kochs, traf dabei jedoch einen 72-jährigen Mann, wodurch dieser Verletzungen unbestimmten Grades an der Hand erlitt.

Nach Abschluss weiterer Erhebungen wird Anzeige erstattet.