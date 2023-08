Auf die Hitzewarnung folgt in den kommenden Tagen in Kärnten und Osttirol eine Unwetterwarnung. Speziell für Montag prognostizieren Meteorologen intensive Niederschläge. Zwischen 30 und 50 Liter Regen fallen pro Quadratmeter, stellenweise können es sogar bis zu 70 Liter sein. "Das wäre sonst kein Problem. Aufgrund der Vorgeschichte in Kärnten sind aber lokal Hangrutschungen bzw. Vermurungen möglich", sagt Michele Salmi vom Wetterdienst UBIMET. Denn nach den schweren Unwettern von Anfang August sind die Böden noch immer gesättigt. Der Meteorologe gibt aber auch Entwarnung: Ein so katastrophales Ereignis wie zu Monatsbeginn steht nicht bevor.