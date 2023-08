Auf die Hitzewarnung folgt in den kommenden Tagen in Kärnten und Osttirol eine Unwetterwarnung. Speziell für Montag prognostizieren Meteorologen intensive Niederschläge. Zwischen 30 und 50 Liter Regen fallen pro Quadratmeter, stellenweise können es sogar bis zu 70 Liter sein. "Das wäre sonst kein Problem. Aufgrund der Vorgeschichte in Kärnten sind aber lokal Hangrutschungen bzw. Vermurungen möglich", sagt Michele Salmi vom Wetterdienst UBIMET. Denn nach den schweren Unwettern von Anfang August sind die Böden noch immer gesättigt. Der Meteorologe gibt aber auch Entwarnung: Ein so katastrophales Ereignis wie zu Monatsbeginn steht nicht bevor.

Bis zum Wetterumschwung ist es in Kärnten und Osttirol aber noch einmal sehr heiß. Auch am Sonntag werden Temperaturen bis zu 33 Grad erwartet. GeoSphere Austria hat für fast alle Bezirke die zweithöchste Hitzewarnung herausgegeben. In der Folge ist in Osttirol und Oberkärnten bereits am Sonntag mit Gewittern zu rechnen. Ein Italientief bringt dann ab Montagvormittag in den westlichen Landesteilen zum Teil kräftige Regenschauer und Gewitter. Ab Montagmittag erreicht die Front auch den Osten des Landes.

"Situation wird beobachtet"

Kärntens Einsatzorganisationen rüsten sich für weitere Hangrutschungen und Vermurungen. Das teilte das Land Kärnten bereits am Donnerstag mit: "Die Situation wird laufend beobachtet, um etwaige Präventivmaßnahmen setzen zu können." Auch die See- und Grundwasserstände werden wieder ansteigen, jedoch bei Weitem nicht mehr in dem Ausmaß wie beim Hochwasser Anfang August.

Dienstag und Mittwoch bleibt es weiterhin unbeständig und kühl. Die Temperaturen kommen in Oberkärnten über 18, 19 Grad nicht hinaus, in Unterkärnten werden 21 bis 23 Grad erwartet. Erst ab Donnerstag dürfte sich dann wieder eine Wetterbesserung einstellen.