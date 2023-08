Ein Fall, der nicht alle Tage so passiert, schlug am Donnerstag bei der Polizei in Klagenfurt auf. Den Beamten der Polizeiinspektion in der St. Ruprechter Straße wurde an jenem Vormittag ein Verkehrsunfall mit Sachschaden gemeldet. Der Verursacher wurde daraufhin von der Polizei angehalten und kontrolliert.

Dabei handelte es sich um einen 33 Jahre alten Mann mit russischer Staatsbürgerschaft. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass er keine gültige Lenkberechtigung besitzt. Zudem stellten die Polizisten weitere Verwaltungsübertretungen fest, weshalb der Pkw von einem Abschleppunternehmen mitgenommen wurde.

Mehrere Anzeigen

Daraufhin holte der 33-Jährige sein Fahrzeug vom Unternehmen ab – wieder ohne gültigen Führerschein. Die Polizei erwischte ihn erneut und zeigte ihn wegen diverser Verwaltungsübertretungen an.