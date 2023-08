"Aufgrund der immer stärkeren Rückreise werden die Kolonnen vor allem Richtung Norden vor Baustellen, Tunnels und Grenzen zum Stillstand kommen." Zu diesem Schluss kommt Öamtc-Experte Alfred Obermayr vor dem nächsten Stauwochenende, das in Kärnten bevorsteht. Besonders betroffen wird in Kärnten die Tauernautobahn (A10) sein. Vor den Tunnelbereichen, Bau- und Mautstellen sind Wartezeiten unbedingt einzuplanen.

Auf Grenzwartezeiten müssen sich Autofahrende vor allem vor dem Karawankentunnel (A11) in beiden Richtungen einstellen. Die Experten appellieren erneut an alle Verkehrsteilnehmer, die Rettungsgasse unbedingt einzuhalten. Gerade im dichten Urlaubsverkehr passierten an den letzten Wochenenden zahlreiche Unfälle.

Aktuelle Situation am Samstag

Samstagvormittag gibt es vor dem Kroislerwandtunnel und dem Oswaldibergtunnel auf der A10 in Richtung Süden bereits Blockabfertigung. Der Stau auf der A2 im Baustellenbereich beim Knoten Villach reicht bereits bis auf die A10 zurück. Vor dem Karawankentunnel staut es sich in beiden Richtungen.

Veranstaltung "Kärnten Läuft"

Am Sonntag werden diverse Laufveranstaltungen im Zuge von "Kärnten Läuft" am nördlichen Ufer des Wörthersees von Velden bis Klagenfurt zu Behinderungen und Sperren führen. Die Verkehrsexperten weisen vor allem auf die Sperre der A2-Anschlussstelle Velden Ost von 8.30 bis 9.30 Uhr hin. Weiters muss auf der Kärntner Straße (B83) abschnittsweise von Klagenfurt bis Velden mit Sperren und Umleitungen von 7 bis 12.30 Uhr gerechnet werden. Weitere Straßensperren wird es in Krumpendorf, Pörtschach und Velden geben.

Da auch viele Zuseher erwartet werden, sollten Autofahrende, die nicht zur Veranstaltung möchten, die Region großräumig umfahren, empfiehlt der ÖAMTC.