Die Polizei fahndet derzeit nach einem Motorraddieb, der am Mittwoch am helllichten Tag in Keutschach zugeschlagen hat. Der unbekannte Täter stahlen zwischen 7.30 und 14 Uhr, aus einem Carport das Motorrad (siehe Foto unten) eines 22-Jährigen, der das Fahrzeug dort versperrt abgestellt hatte. Er erleidet dadurch einen Schaden von rund 6000 Euro. Sachdienliche Hinweise sind an jede Polizeiinspektion erbeten.

Dieses Motorrad wurde am Mittwoch in Keutschach gestohlen. Wer hat es seither gesehen? © LPD Kärnten